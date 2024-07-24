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Троих детей, оставленных без взрослых, нашли на улице в Петербурге

Мать бросила на улице в Петербурге годовалую девочку, ее девятилетнюю сестру и 11-летнего брата.

Источник: Комсомольская правда

Троих детей, оставленных без присмотра взрослых, нашли на улице Петербурга. Сначала была обнаружена годовалая девочка с множеством синяков, а затем ее девятилетняя сестра и 11-летний брат. При этом все они были неопрятного вида. Малышей доставили в больницу для осмотра, а правоохранители приступили к поиску матери. Личность женщины быстро установили. Теперь ее могут привлечь к уголовной ответственности.

— По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Петербургу организована проверка по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Случившемся заинтересовался глава ведомства Александр Бастрыкин. Он поручил исполняющему обязанности руководителя регионального следкома Олегу Бобкову доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

СК