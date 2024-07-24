Троих детей, оставленных без взрослых, нашли на улице в Петербурге

Троих детей, оставленных без присмотра взрослых, нашли на улице Петербурга. Сначала была обнаружена годовалая девочка с множеством синяков, а затем ее девятилетняя сестра и 11-летний брат. При этом все они были неопрятного вида. Малышей доставили в больницу для осмотра, а правоохранители приступили к поиску матери. Личность женщины быстро установили. Теперь ее могут привлечь к уголовной ответственности.