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Рэпер Westside Gunn анонсировал альбом Flygod Is An Awesome God III (Trilogy)

Хип-хоп-музыкант Westside Gunn представит свой шестой лонгплей Flygod Is An Awesome God III (Trilogy). Релиз станет продолжением серии, начатой в 2019-м микстейпом Flygod is an Awesome God.

Источник: Звук

Хип-хоп-музыкант Westside Gunn представит свой шестой лонгплей Flygod Is An Awesome God III (Trilogy). Релиз станет продолжением серии, начатой в 2019-м микстейпом Flygod is an Awesome God.

Рэпер анонсировал новинку в своих соцсетях, предположив, что индустрия скучала по нему.

Дата выхода полноформатника пока неизвестна. Однако рестлинг-промоушен TNA Wrestling, на днях использовавший трек из альбома, Chocolate Face, на своем мероприятии Slammiversary, утверждают, что пластинка увидит свет осенью.

В прошлом году Westside Gunn заявил, что его лонгплей And Then You Pray For Me (2023) станет его последним студийным альбомом (не микстейпом). Также в январе 2023-го артист отменил тур по Европе за день до его начала, сославшись на финансовые проблемы.