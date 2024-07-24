В Перми вынесли приговор водителю, насмерть сбившему студентку возле ЦУМа

Приговор водителю, который насмерть сбил 18-летнюю студентку возле ЦУМа в Перми, вынесли 24 июля, сообщает из зала суда корреспондент perm.aif.ru.
Речь идёт о смертельном ДТП, которое произошло в марте 2024 года в центре краевой столицы. 31-летний водитель авто сбил на пешеходном переходе трёх молодых людей, которые переходили дорогу на зелёный свет. Два пострадавших юноши были доставлены с серьёзными травмами в больницу. 18-летняя студентка скончалась на месте происшествия. Обвиняемый сбежал с места аварии.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что заседания по уголовному делу после ДТП проходят в Ленинском районном суде Перми в июле 2024 года. Прения сторон были завершены 22 июля. Корреспондент perm.aif.ru сообщал, что прокурор затребовал для обвиняемого 10 лет лишения свободы.
24 июля в Перми был вынесен приговор 31-летнему обвиняемому мужчине. Как сообщает корреспондент сайта perm.aif.ru из зала суда, суд назначил водителю наказание в виде семи лет и восьми месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Мужчина также лишён права управлять транспортными средствами на два с половиной года. Срок который мужчина провёл в изоляторе с момента ареста также будет учтён.
Гражданские иски от пострадавших и их родственников были частично удовлетворены.