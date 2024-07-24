В Перми вынесли приговор водителю, насмерть сбившему студентку возле ЦУМа

24 июля в Перми был вынесен приговор 31-летнему обвиняемому мужчине. Как сообщает корреспондент сайта perm.aif.ru из зала суда, суд назначил водителю наказание в виде семи лет и восьми месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Мужчина также лишён права управлять транспортными средствами на два с половиной года. Срок который мужчина провёл в изоляторе с момента ареста также будет учтён.