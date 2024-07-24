В Воронеже «ГАЗель» сбила пешехода насмерть

Примерно в 14:05 «ГАЗель», двигаясь по улице 25 Января со стороны Северного моста в сторону улицы Добролюбова, наехала на пешехода. Переходившего проезжую часть справа налево вне пешеходного перехода мужчину с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Пострадавший скончался от полученных повреждений. Его личность пока не удалось установить.