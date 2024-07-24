В Воронеже «ГАЗель» сбила пешехода насмерть

По предварительным данным, вчера, 23 июля, у дома № 28 по улице 25 Января в Воронеже произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.
Примерно в 14:05 «ГАЗель», двигаясь по улице 25 Января со стороны Северного моста в сторону улицы Добролюбова, наехала на пешехода. Переходившего проезжую часть справа налево вне пешеходного перехода мужчину с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Пострадавший скончался от полученных повреждений. Его личность пока не удалось установить.
— Автоинспекторы проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, — пояснили в УМВД России по региону.