В Волгограде после ливня в лужу на дороге провалилась «Лада»

Видно, что на некоторых улицах образовались огромные лужи, а некоторые из них стали «ловушками» для автомобилей. Так, в поселке Ангарском Дзержинского района около завода «Ахтуба» рано утро 24 июля отечественная «Лада» оказалась в плену асфальта на размытой дождем дороге. Автомобиль просто-напросто наполовину провалился из-за подмыва дороги.