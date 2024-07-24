В Волгограде после ливня в лужу на дороге провалилась «Лада»

После изнуряющей жары Волгоград накрыл мощный ливень, о котором накануне предупредили синоптики. Очевидцы делятся кадрами непогоды и ее последствий.
Видно, что на некоторых улицах образовались огромные лужи, а некоторые из них стали «ловушками» для автомобилей. Так, в поселке Ангарском Дзержинского района около завода «Ахтуба» рано утро 24 июля отечественная «Лада» оказалась в плену асфальта на размытой дождем дороге. Автомобиль просто-напросто наполовину провалился из-за подмыва дороги.
В региональном ГУ МВД России сообщили «Волгоградской правде.ру», что в результате происшествия никто не пострадал.
О подобных инцидентах пишут и жители других районов. Так, очевидцы публикую кадры из Кировского района, где машина попала в похожую ситуацию.
По данным представителей концессионера, уже идут работы по устранению технологических нарушений на ул. Ангарской, которые в сочетании с осадками спровоцировали размытие грунта. На месте происшествия работает ремонтная бригада. На период восстановительных работ сужена проезжая часть в сторону Центрального района.