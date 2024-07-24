МЧС опубликовало фото перевернувшегося автобуса в Кстовском районе

Напомним, авария произошла в минувший вторник на дороге между Кстовом и Зелецино. Водитель маршрутки № 101 потерял управление, автобус улетел в кювет и опрокинулся. В салоне находилось 19 человек, 11-ти из них потребовалась медицинская помощь. Среди пострадавших детей нет.