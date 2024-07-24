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МЧС опубликовало фото перевернувшегося автобуса в Кстовском районе

В аварии пострадали 11 человек.

ГУ МЧС по Нижегородской области опубликовало фотографии с места ДТП в Кстовском районе, где 23 июля перевернулся рейсовый автобус. Снимками ведомство поделилось в своем телеграм-канале.

Напомним, авария произошла в минувший вторник на дороге между Кстовом и Зелецино. Водитель маршрутки № 101 потерял управление, автобус улетел в кювет и опрокинулся. В салоне находилось 19 человек, 11-ти из них потребовалась медицинская помощь. Среди пострадавших детей нет.

Прибывшие на место ДТП спасатели помогли пассажирам выбраться из перевернувшегося автобуса, а также отключили аккумулятор во избежание возгорания. К установлению причин аварии подключилась прокуратура.