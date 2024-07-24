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Страшное ДТП в Молдове: Лобовое столкновение, микроавтобус врезался в дерево — погиб пассажир, пострадали еще пятеро человек, среди них ребенок

Полиция разбирается во всех деталях трагического происшествия.

Источник: pulsmedia

В ночь на 24 июля на трассе R-30 произошло смертельное ДТП.

Как пишет pulsmedia.md, 64-летний гражданин Украины был за рулём микроавтобуса Mercedes Vito. В салоне было ещё четверо взрослых и 12-летний ребенок (все граждане Азербайджана). При попытке обгона машина на украинских номерах врезалась лоб в лоб в Mercedes на встречной полосе.

От удара микроавтобус вылетел на обочину и «впечатался» в дерево. Находившийся в салоне 47-летняя женщина скончалась на месте, а остальных пятерых пострадавших доставили в районную больницу Штефан-Водэ.

Полиция разбирается во всех деталях трагического происшествия.