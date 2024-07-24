Прокуратура начала проверку из-за задержки рейса из Омска в Москву

Омская транспортная прокуратура начала проверку из-за задержки самолета «Уральских авиалиний», который должен был вылететь сегодня утром из Омска в Москву. Пассажиры ждут вылета более 10 часов.
По расписанию самолет должен был вылететь из аэропорта «Омск-Центральный» в 6:30 часов, однако авиакомпания перенесла рейс на 18:30 часов. Среди 203 пассажиров, ожидающих вылета, — 23 ребенка.
В авиакомпании заявили, что вылет отложен по производственным причинам.
«Авиакомпания обеспечивает пассажиров всеми необходимыми услугами в соответствии с Федеральными авиационными правилами», — говорится в сообщении «Уральских авиалиний».
Ранее мы писали, что по результатам июня авиакомпания «Уральские авиалинии» стала аутсайдером по пунктуальности в рейтинге Омского аэропорта.