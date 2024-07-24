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Два человека погибли в ДТП с КамАЗом на Кубани

В Усть-Лабинском районе устанавливают обстоятельства аварии, в которой погибли двое мужчин.

Источник: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Два человека погибли в ДТП с КамАЗом в Усть-Лабинском районе Кубани. Авария произошла утром 24 июля в районе станицы Ладожской.

Предварительно, 37-летний водитель Geely выехал на встречную полосу. В этот момент автомобиль столкнулся с груженным КамАЗом.

«В ДТП погиб предполагаемый виновник, а также 48-летний пассажир легковушки. Водитель большегруза не пострадал», — сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются. Проводится проверка.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань" сообщала о том, что в Северском районе перевернулся рейсовый автобус. В салоне находились 32 пассажира.