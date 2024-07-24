Два человека погибли в ДТП с КамАЗом на Кубани

Два человека погибли в ДТП с КамАЗом в Усть-Лабинском районе Кубани. Авария произошла утром 24 июля в районе станицы Ладожской.
Предварительно, 37-летний водитель Geely выехал на встречную полосу. В этот момент автомобиль столкнулся с груженным КамАЗом.
«В ДТП погиб предполагаемый виновник, а также 48-летний пассажир легковушки. Водитель большегруза не пострадал», — сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются. Проводится проверка.
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