В Крыму возбуждено 25 уголовных дел в отношении мигрантов

«Всего за первое полугодие 2024 года возбуждено 25 уголовных дел в отношении иностранных граждан. В сфере организации незаконной миграции гражданами России возбуждено 15 уголовных дел, в том числе 10 — по фактам должностных преступлений», — рассказал он.
Как подчеркнул Терентьев, у Следкома принципиальная позиция по фактам правонарушений с участием мигрантов. Задача ведомства «оперативно установить не только обстоятельства преступлений, совершенных мигрантами, но и условия, которые им способствовали, дать оценку широкому кругу лиц».
На днях в Крыму заключили под стражу рабочего из Узбекистана, который нанес смертельные травмы своему коллеге по бригаде. В рамках следствия также поручено проверить законность нахождения и трудоустройства граждан Узбекистана в республике. До этого в Севастополе завершили расследование в отношении специалиста отдела по вопросам миграции, которая с апреля по сентябрь 2022 года незаконно поставила на миграционный учет 111 иностранцев.
Полное интервью главы Следкома по Крыму и Севастополю читайте на сайте РИА Новости Крым 24 июля в 18:00.
Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что количество преступлений, совершенных в России иностранцами-нелегалами, выросло в этом году в три раза — с 1787 до 6082. Он подчеркнул, что «противоправная и антиобщественная деятельность прибывших иностранных граждан оказывает существенное негативное влияние на состояние межэтнических отношений на территории страны».