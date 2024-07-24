Копил миллионы 30 лет. Чтобы спасти деньги, научный сотрудник из Иркутска перевел аферистам 28,4 млн рублей

Следом «деятелю науки» позвонил псевдоследователь из Москвы. Мужчине поведали, что любое распространение о текущем разговоре обернется для него уголовным сроком и начали «окучивать». Для пущего эффекта к беседе подключился еще один лжеправоохранитель и предупредил о попытке украсть с карты сибиряка 4,2 миллиона рублей.