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Копил миллионы 30 лет. Чтобы спасти деньги, научный сотрудник из Иркутска перевел аферистам 28,4 млн рублей

Жители Иркутской области отдали в руки аферистов 50 миллионов рублей за сутки.

Источник: Комсомольская правда

Научный сотрудник из столицы Приангарья стал очередной жертвой мошенников. Чтобы выманить у мужчины сбережения аферистам пришлось задействовать трех человек и столько же схем обмана.

— Ему поступило сообщение от якобы директора Института о том, что бухгалтерия начисляет неверно зарплату работникам. По легенде, некоторым сумма приходит значительно выше официальной, и теперь правоохранительные органы проводят проверку, — сообщают в ГУ МВД Иркутской области.

Следом «деятелю науки» позвонил псевдоследователь из Москвы. Мужчине поведали, что любое распространение о текущем разговоре обернется для него уголовным сроком и начали «окучивать». Для пущего эффекта к беседе подключился еще один лжеправоохранитель и предупредил о попытке украсть с карты сибиряка 4,2 миллиона рублей.

— В качестве доказательства мошенники отправили скриншот о «приостановленной» транзакции. Во избежание пропажи сбережений деньги требовалось обналичить и внести на «резервные» счета. Потерпевший вывел со вклада накопленные за 30 лет деньги — 25 миллионов рублей, — сообщают в ГУ МВД Иркутской области.

Аферисты убедили научного сотрудника из Иркутска, что переводить столь большую сумму через банкомат не стоит и ему лучше дождаться курьера из Москвы. Мужчина, доверившись лжеспециалистам, передал дропперу 11 миллионов рублей, а оставшиеся 14 миллионов отправил частями.

— Кроме того, местный житель также отдал преступникам накопления, хранившиеся в рублях и евро наличкой — 3,4 млн рублей. На этом злоумышленники не остановились, они попросили заявителя проверить кредитную историю, — сообщают в оперативники.

Они убеждали мужчину, что на него оформили «автокредит». Сибиряк обратился в отделение банка, но информация не подтвердилась. Суммарно он потерял 28,4 миллиона рублей. За прошедшие сутки 23 июля жители Иркутской области обратились к полицейским с заявлениями о краже 50 миллионов рублей. Заведены уголовные дела.