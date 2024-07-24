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В Казани на станции метро «Проспект Победы» дедушка упал с платформы на пути

Сегодня утром на станции метро «Проспект Победы» в Казани пожилой мужчина неожиданно упал с платформы на второй главный путь.

Благодаря бдительности и профессионализму сотрудников метрополитена трагедии удалось избежать, сообщили в Метроэлектротрансе.

Машинист прибывающего поезда, заметив человека на путях, немедленно применил экстренное торможение. Это Сотрудники метро оперативно отреагировали на ситуацию, быстро эвакуировав мужчину с путей и вызвав скорую помощь.

Пострадавший объяснил свое падение внезапным приступом головокружения.

Несмотря на серьезность инцидента, работа метрополитена быстро вернулась в нормальное русло. В настоящее время движение поездов осуществляется по графику, без задержек.

несчастный случай