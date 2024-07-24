Умер Джон Мейолл, один из патриархов британского блюз-рока

По образованию Мейолл был дизайнером, однако решил посвятить свою жизнь музыке, переехав в «свингующий» Лондон в 1963 году и оставив позади участие в группах Power House Four и Blues Syndicate. В столице артист основал коллектив Bluesbreakers, в котором в начале карьеры участвовали певец Эрик Клэптон и будущие музыканты знаменитой рок-группы Fleetwood Mac: Джон Макви, Питер Грин и Мик Флитвуд.