Самолёт из Москвы в Омск не смог взлететь с первой попытки из-за птицы

В Москве в аэропорту Домодедово поздним вечером 23 июля, самолёт из Омска авиакомпании «Сибирь», перед взлётом отправили на второй круг. По информации телеграм-канала AVIAINCIDENT, причиной происшествия стала птица, которая оказалась на взлётно-посадочной полосе.
После второго круга самолёт с омичами на борту успешно взлетел и вылетел в Омск. Судьба птицы осталась неизвестной.
Отметим, что сегодня, 24 июля, в Омском аэропорту на 12 часов задерживают рейс в Москву от «Уральских авиалиний». Самолёт должен был вылететь из Омска в Москву в 06:30, однако теперь судно отправится в столицу только в 18:30.
Задержка на 12 часов произошла по технической причине. Вылет ждут 203 пассажира, 23 из которых — дети. По факту задержки проводит проверку транспортная прокуратура.