Самолёт из Москвы в Омск не смог взлететь с первой попытки из-за птицы

Отметим, что сегодня, 24 июля, в Омском аэропорту на 12 часов задерживают рейс в Москву от «Уральских авиалиний». Самолёт должен был вылететь из Омска в Москву в 06:30, однако теперь судно отправится в столицу только в 18:30.