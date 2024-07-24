Пассажир попал под удар: в Челябинской области произошла смертельная авария

Один человек погиб и еще один пострадал в ДТП в Верхнеуральском районе. Авария произошла утром 24 июля. На дороге Южноуральск — Магнитогорск столкнулись LADA и Toyota Camry.
Как рассказали в Госавтоинспекции региона, за рулем LADA была 46-летняя женщина. Она неосмотрительно выезжала со второстепенной дороги на главную и перегородила своим автомобилем путь иномарке. Произошло столкновение.
В ДТП погиб ехавший на переднем сиденье отечественной машины 72-летний мужчина. Водитель LADA получила травмы.