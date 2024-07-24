В офисе Зеленского заявили о непричастности ко взрыву в Москве

Пострадали два человека, их госпитализировали. Телеканал «360» и ТАСС сообщают, что машина принадлежит участнику военной операции на Украине. По данным «Коммерсанта», одним из пострадавших стал сотрудник Минобороны, который служил в ГРУ и отвечал в своей части за средства связи. Близкий к МВД источник РБК назвал его имя — Андрей Торгашов. Второй пострадавшей оказалась его пассажирка. При этом замначальника радиоцентра спутниковой связи Андрей Торгашов опроверг RT информацию о том, что его машина взорвалась.