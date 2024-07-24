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Лазовский округ Приморья остался без связи из-за аварии на линии

В Лазовском округе Приморья отключили сотовую связь из-за аварии на линии.

Источник: РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 24 июл — РИА Новости. Стационарная и мобильная связь отсутствует во всех населенных пунктах Лазовского округа Приморья, за исключением двух, из-за аварии на линии, восстановление займет больше суток, сообщает администрация округа.

«В результате аварии на линии связи в населённых пунктах Лазовского округа (кроме с. Киевка, п. Преображение) отсутствует сотовая и локальная связь. Ведутся ремонтные работы. Ориентировочно, восстановить связь планируется до 18.00 (11.00 мск) часов 25 июля», — говорится в сообщении.