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Транспортное сообщение остается нарушенным с 11 населенными пунктами — приморский Минтранс

Данные актуальны на 18.00 24 июля.

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Транспортное сообщение еще не удалось восстановить с 11 населенными пунктами Приморья — такие данные на 18.00 24 июля обнародовал краевой Минтранс, сообщает ИА PrimaMedia.

К этим 11 населенным пунктам относятся:

Анучинский округ

  • Веселый
  • Скворцово
  • Муравейка
  • Еловка
  • Гродеково
  • Ауровка
  • Ясная Поляна

Партизанский округ

  • Васильевка
  • Слинкино
  • Романовский Ключ

Шкотовский округ

  • Анисимовка

Обстановка на дорогах

Партизанский округ

  • восстановлен проезд на 6 и 10 километрах дороги Бровничи — Тигровой;
  • восстановлен проезд на восьмом километре дороги Сергеевка — Молчановка, на месте работает самосвал;
  • идет восстановление проезда к Васильевке;
  • нет проезда в районе моста через реку Партизанскую с обеих сторон, альтернатива через Хмыловку;
  • pатруднен проезд для легкового транспорта на 7 километре дороги Екатериновка — Новая Сила.

Анучинский округ

  • восстановлено транспортное сообщение с Виноградовкой благодаря сходу воды, позже дорожники проведут работы по восстановлению полотна;
  • идут работы на 0 километре дороги Анучино — Еловка — Муравейка задействовано несколько единиц техники.

Кавалеровский округ

  • доступен проезд только для авто высокой проходимости из-за трех переливов с 32 по 34 километр дороги Устиновка — Зеркальное. Вода поднимается.

Ольгинский округ

сохраняются незначительные переливы на 25 километре дороги 300 километр — Фурманово и с 0 по 3 километр Маргаритово — Моряк Рыболов.

Шкотовский округ

  • частично нарушено транспортное сообщение с поселком Штыково. Там смыто 2 автомобильных переезда по улице Заречная из-за чего отрезанными оказались 16 частных домов.