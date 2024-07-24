Транспортное сообщение остается нарушенным с 11 населенными пунктами — приморский Минтранс

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Транспортное сообщение еще не удалось восстановить с 11 населенными пунктами Приморья — такие данные на 18.00 24 июля обнародовал краевой Минтранс, сообщает ИА PrimaMedia.
К этим 11 населенным пунктам относятся:
Анучинский округ
- Веселый
- Скворцово
- Муравейка
- Еловка
- Гродеково
- Ауровка
- Ясная Поляна
Партизанский округ
- Васильевка
- Слинкино
- Романовский Ключ
Шкотовский округ
- Анисимовка
Обстановка на дорогах
Партизанский округ
- восстановлен проезд на 6 и 10 километрах дороги Бровничи — Тигровой;
- восстановлен проезд на восьмом километре дороги Сергеевка — Молчановка, на месте работает самосвал;
- идет восстановление проезда к Васильевке;
- нет проезда в районе моста через реку Партизанскую с обеих сторон, альтернатива через Хмыловку;
- pатруднен проезд для легкового транспорта на 7 километре дороги Екатериновка — Новая Сила.
Анучинский округ
- восстановлено транспортное сообщение с Виноградовкой благодаря сходу воды, позже дорожники проведут работы по восстановлению полотна;
- идут работы на 0 километре дороги Анучино — Еловка — Муравейка задействовано несколько единиц техники.
Кавалеровский округ
- доступен проезд только для авто высокой проходимости из-за трех переливов с 32 по 34 километр дороги Устиновка — Зеркальное. Вода поднимается.
Ольгинский округ
сохраняются незначительные переливы на 25 километре дороги 300 километр — Фурманово и с 0 по 3 километр Маргаритово — Моряк Рыболов.
Шкотовский округ
- частично нарушено транспортное сообщение с поселком Штыково. Там смыто 2 автомобильных переезда по улице Заречная из-за чего отрезанными оказались 16 частных домов.