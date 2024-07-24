Офицер ГРУ опроверг подрыв его внедорожника Land Cruiser в Москве

«Коммерсантъ» со ссылкой на источники ранее сообщал, что в подорванном в столице автомобиле находился офицер Минобороны Андрей Торгашов. По информации издания, он служил в ГРУ и отвечал в своей части за средства связи. О нахождении в автомобиле Торгашова также сообщал ТАСС, Baza тем временем упоминала о пострадавшем Андрее Т., который является офицером ГРУ.