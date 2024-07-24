Офицер ГРУ опроверг подрыв его внедорожника Land Cruiser в Москве

«Коммерсантъ» со ссылкой на источники ранее сообщал, что в подорванном в столице автомобиле находился офицер Минобороны Андрей Торгашов. По информации издания, он служил в ГРУ и отвечал в своей части за средства связи. О нахождении в автомобиле Торгашова также сообщал ТАСС, Baza тем временем упоминала о пострадавшем Андрее Т., который является офицером ГРУ.
Информацию о подрыве авто Торгашова также опровергла его жена. Она заявила, что с ее супругом все в порядке, а во взорванном внедорожнике был другой человек. «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщил, что взрывное устройство сработало в машине, которая принадлежит полковнику Генштаба.
Внедорожник взорвался на Синявинской улице в Москве утром в среду, 24 июля. Водителю внедорожника взрывом оторвало ступни ног. Причиной взрыва, по данным МВД, стала детонация взрывного устройства. Официальной информации о том, кто находился в автомобиле, пока нет.