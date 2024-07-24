Девятилетняя девочка сломала руку в парке аттракционов в Петербурге

Девятилетняя девочка вместе с родственниками приехала из Сочи в Петербург, чтобы отдохнуть. В качестве развлечений они отправились в детский парк аттракционов на Большой Морской улице. Однако такой отдых закончился для школьницы переломом руки. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».