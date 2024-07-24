Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Девятилетняя девочка сломала руку в парке аттракционов в Петербурге

Юная туристка из Сочи сломала руку на аттракционе в центре Петербурга.

Источник: Комсомольская правда

Девятилетняя девочка вместе с родственниками приехала из Сочи в Петербург, чтобы отдохнуть. В качестве развлечений они отправились в детский парк аттракционов на Большой Морской улице. Однако такой отдых закончился для школьницы переломом руки. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».

— Вечером 23 июля девочку доставили в Детскую больницу № 2 святой Марии Магдалины. Медики на рентгене выявили у нее закрытый перелом обеих костей левого предплечья. Ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, — уточнил источник.

Информацию о случившемся передали полицейским. Сейчас правоохранители проводят проверку по данному факту, а также уточняют обстоятельства происшествия.

Ранее SPB.KP.RU писал, что шестилетняя девочка сломала позвоночник на качелях в детском саду в Петербурге. Все произошло, когда малышка качалась с другим ребенком, и тот резко встал с аттракциона.

Напомним, как писал KP.RU, в Махачкале задержан второй аниматор квест-парка после пожара с двумя погибшими.

несчастный случай