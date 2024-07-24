Девятилетняя девочка сломала руку в парке аттракционов в Петербурге

Девятилетняя девочка вместе с родственниками приехала из Сочи в Петербург, чтобы отдохнуть. В качестве развлечений они отправились в детский парк аттракционов на Большой Морской улице. Однако такой отдых закончился для школьницы переломом руки. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».
— Вечером 23 июля девочку доставили в Детскую больницу № 2 святой Марии Магдалины. Медики на рентгене выявили у нее закрытый перелом обеих костей левого предплечья. Ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, — уточнил источник.
Информацию о случившемся передали полицейским. Сейчас правоохранители проводят проверку по данному факту, а также уточняют обстоятельства происшествия.
Ранее SPB.KP.RU писал, что шестилетняя девочка сломала позвоночник на качелях в детском саду в Петербурге. Все произошло, когда малышка качалась с другим ребенком, и тот резко встал с аттракциона.
Напомним, как писал KP.RU, в Махачкале задержан второй аниматор квест-парка после пожара с двумя погибшими.