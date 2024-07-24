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Скандального певца Шарлота* из Самары оставили под арестом

Суд продлил арест певцу до сентября 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

Скандально известный певец из Самары Эдуард Шарлот* останется под арестом до сентября 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Кроме того, 23 июля стало известно, что Эдуарда Шарлота* внесли в список террористов и экстремистов. На данный момент певец продолжает находится в СИЗО в региональной столице. Молодого человека обвиняют по нескольким уголовным статьям, в числе которых реабилитация нацизма и оскорбление чувств верующих.

Напомним, Эдуард Шарлот несколько раз объявлял о своей смерти в социальных сетях, разрывал паспорт РФ и бежал в Армению.

* включен в список экстремистов и террористов в РФ.