Скандального певца Шарлота* из Самары оставили под арестом

Кроме того, 23 июля стало известно, что Эдуарда Шарлота* внесли в список террористов и экстремистов. На данный момент певец продолжает находится в СИЗО в региональной столице. Молодого человека обвиняют по нескольким уголовным статьям, в числе которых реабилитация нацизма и оскорбление чувств верующих.