Скандального певца Шарлота* из Самары оставили под арестом

Скандально известный певец из Самары Эдуард Шарлот* останется под арестом до сентября 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Кроме того, 23 июля стало известно, что Эдуарда Шарлота* внесли в список террористов и экстремистов. На данный момент певец продолжает находится в СИЗО в региональной столице. Молодого человека обвиняют по нескольким уголовным статьям, в числе которых реабилитация нацизма и оскорбление чувств верующих.
Напомним, Эдуард Шарлот несколько раз объявлял о своей смерти в социальных сетях, разрывал паспорт РФ и бежал в Армению.
* включен в список экстремистов и террористов в РФ.