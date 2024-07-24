По предварительной информации, эвакуация потребовалась из-за бесхозной сумки, брошенной где-то в помещениях вокзала. Вскоре владельцы багажа нашли. Сотрудники автовокзала действовали в соответствие с имеющими инструкциями. А в самом начале июля в столице Черноземья эвакуировали торговый центр «Левый берег» на Ленинском проспекте. Там сработала система безопасности. Не исключено, что причиной тревоги стали сообщения о минировании.
В Воронеже утром в среду эвакуировали Центральный автовокзал: угроз не нашли
Утром в среду, 24 июля, в Воронеже эвакуировали Центральный автовокзал, который располагается на Московском проспекте. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях. Людей попросили покинуть здание, а также выйти за территорию станции.