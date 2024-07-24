Узбекистанца осудили на 10 суток за продажу ноткоинов

Молодой человек признал свою вину, подтвердив, что собрал криптоактив в Telegram и продал 20 тысяч единиц notcoin за 150 долларов. Он попросил снисхождения, отметив, что не знал об ответственности за оборот криптовалюты и пообещал впредь не нарушать закон.