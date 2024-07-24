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Узбекистанца осудили на 10 суток за продажу ноткоинов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. За продажу ноткоинов молодого человека приговорили к административному заключению на 10 суток. Его телефон, с помощью которого он продавал криптоактивы, подлежит уничтожению, передает корреспондент Podrobno.uz.

23 июля 2024 года Чиланзарский суд по уголовным делам рассмотрел дело 21-летнего гражданина, незаконно продававшего криптоактив notcoin. Ему вменялись незаконные операции с криптоактивами с использованием телефона и пластиковой карты.

Молодой человек признал свою вину, подтвердив, что собрал криптоактив в Telegram и продал 20 тысяч единиц notcoin за 150 долларов. Он попросил снисхождения, отметив, что не знал об ответственности за оборот криптовалюты и пообещал впредь не нарушать закон.

Суд, руководствуясь первой частью статьи 155 Административного кодекса (Нарушение правил эксплуатации компьютерной системы), с учетом смягчающих и отягчающих обстоятельств назначил наказание — 10 суток административного лишения свободы. Также, согласно принятой практике, инструмент преступления подлежит уничтожению, поэтому телефон молодого человека Redme Notе 9 будет конфискован.

Всего нарушитель должен заплатить 15% процентов от базовой расчетной величины за каждый день лишения свободы, итого 510 тысяч сумов.