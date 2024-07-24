Временную дорогу между селами смыло в Нижнеудинском районе

Дорожники Иркутской области встречают первые серьезные последствия непогоды. В Нижнеудинском районе на 28 км трассы по направлению от административного центра района в поселок Чуна размыло временную дорогу. Как сообщила КП-Иркутск пресс-служба Дирекции автодорог региона проезд собираются восстановить за сутки.
-Пока транспортное сообщение с селами Атагай, Усть-Кадуй, Лесной возможно по направлению Алзамай, Нижнеудинск-Боровинок-Алзамай, Нижнеудинск-Боровинок-Чуна, далее по переправе через реку Уда в поселке Казачья Бадарановка, на 40-ом километре автодороги Нижнеудинск-Боровинок-Чуна, — пояснили дорожники.
Причиной дополнительной работы для дорожников стала вышедшая из берегов река Хингуйка.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что за сутки в Иркутской области потушили 12 лесных пожаров. Известно, что пламя разбушевалось в четырех муниципальных образованиях из-за гроз.