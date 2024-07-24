Временную дорогу между селами смыло в Нижнеудинском районе

Дорожники Иркутской области встречают первые серьезные последствия непогоды. В Нижнеудинском районе на 28 км трассы по направлению от административного центра района в поселок Чуна размыло временную дорогу. Как сообщила КП-Иркутск пресс-служба Дирекции автодорог региона проезд собираются восстановить за сутки.