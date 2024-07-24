«Услышал, как из пятиэтажки доносится истошный крик»: сибиряк спас младенца, запертого в затопленной кипятком квартире

— Спасателем быть никогда не мечтал, просто не могу пройти мимо чужой беды, — рассказывает о себе 24-летний Иван Бандыш, осмотрщик-ремонтник железнодорожных вагонов. Мужчине не раз приходилось помогать незнакомцам и быстро принимать решения в экстренных ситуация, но о последнем его подвиге узнала вся Иркутская область. Благодаря сибиряку целым и невредимым остался ребенок. Младенец оказался запертым в квартире, залитой кипятком!
Увидел у подъезда «скорую» и полицию
28 июня 2024 года Иван прогуливался с женой Анастасией по улицам Усть-Илимска. Сами супруги живут в Железногорске-Илимском, а в соседний город приехали, чтобы отдохнуть. Уже вечерело, когда пара услышала истошный женский крик, который доносился из обычной с виду пятиэтажки. Было понятно — что-то случилось.
— Рванул в ту сторону и увидел у подъезда машину скорой помощи, полицейского и толпу ребятишек. Узнал у них, что происходит, — вспоминает в беседе с корреспондентом КП-Иркутск Иван. — Мальчишки рассказали, мол, никто уже два часа не может открыть дверь в квартиру на первом этаже, а внутри остался ребенок, которому нет и года. Так еще и по полу в это время растекается кипяток. Вода добралась до входной двери. Спасатели МЧС должны были вот-вот подъехать, но на счету была каждая минута.
«На диване спокойно сидел мальчишка»
Мужчина бросился к той самой квартире и увидел лежавший на полу лом. Вопившей в панике матери попросту не хватило сил, чтобы вскрыть дверь. Крепкий спортсмен весом больше 90 кило (Иван занимается универсальным боем) сделал это за считанные секунды.
— Я отогнул снизу металлическое полотно, чтобы хватило места пролезть внутрь. Спасло то, что был в кроссовках — горячая вода дошла до уровня верхнего края подошвы. В комнатах стоял пар. Первое, что мне бросилось в глаза — открытый кран и полная раковина посуды. Я перекрыл вентиль и пошел дальше. В спальне на диване спокойно сидел мальчишка. На вид 6−7 месяцев от роду. Даже не плакал. Внимательно смотрел на меня и хлопал глазами.
С младенцем на руках Иван Бандыш поспешил выбраться в подъезд и передал кроху медикам. Родительницу же ждала беседа с полицией.
— До сих пор нет ответов на многие вопросы: почему кран оказался открыт, почему малыш был один, и каким образом захлопнулась дверь? — говорит сибиряк. — Конечно, самое важное, что ребенок чудом не пострадал.
Братья-герои
Оказалось, что мужчина не единственный герой в семье. Его старший брат Олег Бандыш осенью 2020 года вынес человека из огня. Проезжая по поселку Квиток Тайшетского района, тот заметил дым над одним из домов. Соседи рассказали, что внутри кто-то есть. Не раздумывая, Олег перепрыгнул через забор, выбил дверь и вошел внутрь. На полу охваченной пламенем комнаты лежал хозяин. Сибиряк вынес его на свежий воздух и передал работникам скорой помощи. Позже героя наградили медалью МЧС России «За содружество во имя спасения».
— Мы свою работу любим, в МЧС не собираемся, — смеется Иван. — О чем мечтаю? О простом: купить дом и завести с любимой детей, чтобы воспитать их честными людьми.
ОФИЦИАЛЬНО.
— 28 июня в дежурную часть МО МВД России «Усть-Илимский» поступило сообщение о том, что грудной ребенок находится один в квартире, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркуской области. — На вызов выехали сотрудники Патрульно-постовой службы, которые выяснили, что мать младенца оставила его под присмотром старших детей. Школьники вышли в подъезд, и входная дверь захлопнулась. Пока полицейские пытались попасть в помещение через балкон, неравнодушный местный житель Иван Бандыш смог открыть дверь квартиры, после чего взял ребенка на руки и передал медикам для осмотра. Начальник МО МВД «Усть-Илимский» полковник полиции Игорь Каленюк наградил Ивана почетной грамотой за неравнодушие и активную помочь в спасении ребенка.