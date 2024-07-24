«Хотел проучить за упреки в изменах»: отец заживо сжег двоих детей из-за скандала с женой

35-летний Павел Алексеев — следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области. Каждый свой день он посвящает борьбе с преступностью, будь то убийства или похищения. Список достаточно весомый. В своей профессии он уже больше десяти лет. В преддверии профессионального праздника, Дня сотрудников органов следствия РФ, Павел Андреевич раскрыл подробности одного из последних расследуемых им дел. Это громкая история о 29-летнем жителе деревни Качугского района, который собственноручно совершил поджог супруги и их детей. Малыши стали жертвами родительского скандала. На днях суд вынес ему приговор.
Скандалы из-за ревности.
Александр Егоров (все имена героев изменены — прим. Редакции) познакомился с Софьей Корчак в 2017 году, между ними сразу же завязались романтические отношения. Избранница была на два года старше его. Вскоре молодые люди решили съехаться. Семейное гнездышко пара устроила в частном доме, который им предоставил родственник Александра. Зарегистрировать официальный брак не спешили, хотя у них родилось трое детей.
— На момент совершения преступления старшему ребенку уже исполнилось четыре года, среднему — два, а самому младшему мальчику еще не было и шести месяцев, — рассказывает Павел Алексеев. — Глава семьи официально нигде не был трудоустроен, перебивался случайными заработками в деревне. Кому землю мог вспахать, кому дрова наколоть. Его жена занималась хозяйством и воспитанием детей.
Семейная жизнь периодически давали сбои: Софья устраивала Александру сцены ревности, между ними возникали ссоры. А если на столе вдобавок появлялся алкоголь, ругань стояла до потолка. Очередной скандал у пары произошел 5 февраля 2022 года. В тот вечер в гости к ним зашли соседи.
— Женщина вновь начала высказывать супругу претензии. Он разозлился и стал крушить вещи, которые попадались ему под руку: телевизор, мебель. Затем успокоился, а ближе к ночи гости ушли из дома.
Облил бензином и поджег.
Софья сидела на кровати вместе с детьми. На руках у нее был младший сын. Однако Александр хотел продолжить выяснение отношений. В разгар ссоры выбежал из дома в предбанник, схватил канистру с бензином, затем вернулся и облил горючим супругу и все вокруг нее. Чиркнул спичкой и в считанные секунды комнату охватило пламя…
— Женщина закричала. Видимо, осознав, что натворил, Егоров схватил жену с младшим сыном и вытолкал их на улицу. Закидывал снегом, чтобы сбить огонь. В это время к дому уже сбежались соседи и родственники, увидевшие пожар на участке. Поджигатель пытался войти в дом, отыскать там в дыму спящих детей. Не получилось. На помощь пришел его отец. Они вместе нащупали ребятишек и вынесли их на улицу. Но уже было слишком поздно. Один скончался от ожогов, а другой — от отравления угарным газом.
Софью и младшего сына госпитализировали. Женщина получила 36% ожогов тела: особенно пострадало лицо, шея, туловище, руки и ноги. Следователи сразу задержали Егорова. Как оказалось, несколько лет назад во время ссоры он угрожал собственной матери, что зальет дом бензином и сожжет его. Тогда до дела, к счастью, не дошло.
— На допросе он пояснял, что, мол, хотел таким образом лишь напугать жену, проучить ее за упреки. Мол, убивать не хотел, а спичка «случайно» выпала из рук. Пострадавшая оставалась в сознании и дала показания. Подробно и четко рассказала, как все происходило. Следственные действия мы проводили прямо в больничной палате.
Врачи боролись за жизнь и здоровье Софьи. Однако спустя восемь месяцев после трагедии она все же скончалась.
— Трагедия сломила женщину. После гибели двоих детей она будто потеряла смысл жизни. Не смогла отойти от потрясения и перестала бороться за здоровье. Если поначалу хотя бы пыталась двигаться, то в последние месяцы даже не вставала с кровати…
Резко поменял показания.
Узнав о том, что супруги больше нет, Александр неожиданно кардинально поменял показания. Его семья наняла адвоката. Мужчина стал утверждать, что, якобы, в ту ночь он спал в соседней комнате и проснулся, когда в доме уже вовсю бушевал огонь. Ответственность за пожар он повесил на Софью.
— Пытался выгородить себя. Если бы женщина погибла сразу и не успела рассказать о случившемся, исход бы этого дела мог оказаться совсем другим. Экспертизы, к слову, подтвердили все показания женщины.
Егоров просил, чтобы его дело рассматривали присяжные. На вопрос судьи о том, почему он резко поменял показания, мужчина заявил, якобы, на него оказывали давление. Однако это не подтвердилось. Убийцу приговорили к 24 годам лишения свободы.
Самый младший ребенок, к счастью, остался жив. Ему был причинен легкий вред здоровью, он быстро восстановился. Сейчас его воспитывают родственники семьи. Как рассказывает следователь, отец не особо интересуется его судьбой. Поджигатель также не принес извинений и не пытался выйти на связь ни с супругой, пока она была жива, ни с ее родными.
— Честно говоря, расследование этого преступления было одно из сложных в моей практике. Несмотря на то, что виновного установили очень быстро, и все выглядело вполне очевидным, психологически это не просто. Гибель детей по вине их отца и искалеченные судьбы двух семей…