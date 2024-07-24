«Хотел проучить за упреки в изменах»: отец заживо сжег двоих детей из-за скандала с женой

— Женщина закричала. Видимо, осознав, что натворил, Егоров схватил жену с младшим сыном и вытолкал их на улицу. Закидывал снегом, чтобы сбить огонь. В это время к дому уже сбежались соседи и родственники, увидевшие пожар на участке. Поджигатель пытался войти в дом, отыскать там в дыму спящих детей. Не получилось. На помощь пришел его отец. Они вместе нащупали ребятишек и вынесли их на улицу. Но уже было слишком поздно. Один скончался от ожогов, а другой — от отравления угарным газом.