Появилось видео, как трамвай протаранил автозак ФСИН в Краснодаре

Авария случилась на пересечении улиц Садовой и Промышленной. Как сообщили в пресс-службе МУП «КТТУ», из-за аварии было временно остановлено движение маршрутов № 3, 20, 21, 22.
По информации очевидцев, в момент аварии автомобиль ФСИН двигался с включенным спецсигналом. Камера наблюдения зафиксировала момент столкновения. Удар был настолько сильным, что автомобиль протащило по рельсам на несколько метров. К счастью, инцидент обошелся без жертв.
Ранее «Новая Кубань» публиковала видео аварии с участием рейсового автобуса в Северском районе.