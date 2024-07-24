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Появилось видео, как трамвай протаранил автозак ФСИН в Краснодаре

В Краснодаре утром 24 июля произошло ДТП с участием спецавтомобиля ФСИН России и трамвая.

Авария случилась на пересечении улиц Садовой и Промышленной. Как сообщили в пресс-службе МУП «КТТУ», из-за аварии было временно остановлено движение маршрутов № 3, 20, 21, 22.

По информации очевидцев, в момент аварии автомобиль ФСИН двигался с включенным спецсигналом. Камера наблюдения зафиксировала момент столкновения. Удар был настолько сильным, что автомобиль протащило по рельсам на несколько метров. К счастью, инцидент обошелся без жертв.

Ранее «Новая Кубань» публиковала видео аварии с участием рейсового автобуса в Северском районе.