Появилось видео, как трамвай протаранил автозак ФСИН в Краснодаре

По информации очевидцев, в момент аварии автомобиль ФСИН двигался с включенным спецсигналом. Камера наблюдения зафиксировала момент столкновения. Удар был настолько сильным, что автомобиль протащило по рельсам на несколько метров. К счастью, инцидент обошелся без жертв.



Ранее «Новая Кубань» публиковала видео аварии с участием рейсового автобуса в Северском районе.