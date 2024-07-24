В Керчи украли 3 млн рублей при капремонте театра: прокуратура требует завести дело

В Керчи прокуратура требует возбудить уголовное дело о мошенничестве при ремонте театра на сумму более 3 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
В марте 2022 года был заключен договор о капитальном ремонте керченского театра.
«Цена контракта составила 232,9 млн рублей», — отметили в прокуратуре.
В надзорном ведомстве добавили, что подрядчик представил документы о выполненных работах. Там содержались недостоверные сведения.
«Проверкой выявлен факт невыполнения работ на сумму более 3 млн рублей», — говорится в сообщении.
Поэтому прокуратура требует завести уголовное дело о мошенничестве. Соответствующие материалы направили в следственный орган. По факту случившегося проводится проверка.