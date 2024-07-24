Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Керчи украли 3 млн рублей при капремонте театра: прокуратура требует завести дело

Во время капремонта театра в Керчи украли более 3 млн рублей.

Источник: пресс-служба прокуратуры Крыма

В Керчи прокуратура требует возбудить уголовное дело о мошенничестве при ремонте театра на сумму более 3 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В марте 2022 года был заключен договор о капитальном ремонте керченского театра.

«Цена контракта составила 232,9 млн рублей», — отметили в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что подрядчик представил документы о выполненных работах. Там содержались недостоверные сведения.

«Проверкой выявлен факт невыполнения работ на сумму более 3 млн рублей», — говорится в сообщении.

Поэтому прокуратура требует завести уголовное дело о мошенничестве. Соответствующие материалы направили в следственный орган. По факту случившегося проводится проверка.