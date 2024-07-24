В Новосибирске самокатчик сбил женщину с ребенком и скрылся

— 24 июля примерно в 11 часов 40 минут неустановленный водитель, управляя электросамокатом, двигался по тротуару со стороны улицы Сакко и Ванцетти в сторону улицы Октябрьская магистраль. Напротив дома 25 по улице Шевченко, при проезде нерегулированного пешеходного перехода, он совершил наезд на двух пешеходов, которые двигались в попутном направлении, — уточнили в сообщении.