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В Новосибирске самокатчик сбил женщину с ребенком и скрылся

Девочке всего 7 лет.

Источник: Госавтоинспекция Новосибирской области

В Октябрьском районе Новосибирска неустановленный водитель электросамоката сбил женщину с ребенком и скрылся до прибытия ДПС. Об этом сообщила Госавтоинспекция Новосибирской области.

— 24 июля примерно в 11 часов 40 минут неустановленный водитель, управляя электросамокатом, двигался по тротуару со стороны улицы Сакко и Ванцетти в сторону улицы Октябрьская магистраль. Напротив дома 25 по улице Шевченко, при проезде нерегулированного пешеходного перехода, он совершил наезд на двух пешеходов, которые двигались в попутном направлении, — уточнили в сообщении.

В результате ДТП женщину 1982 года рождения и ее дочь 2017 года рождения пришлось госпитализировать с травмами работникам скорой помощи.

На месте работает наряд ДПС. Специалистам предстоит установить личность водителя электросамоката. Они уже вынесли определение о возбуждении дела об административном правонарушении.

В таких случаях Госавтоинспекция обычно обращается к очевидцам с просьбой помочь в установлении местонахождения водителя. Любая информация может оказаться важной.

Ранее мы писали, что в Дзержинском районе Новосибирска неустановленный водитель сбил 13-летнего мальчика на велосипеде и так же скрылся до прибытия дорожной полиции.