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Частный жилой дом загорелся в Зеренде

Кокшетау. 24 июля. КазТАГ — Частный жилой дом загорелся в Зерендинском районе Акмолинской области, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям.

Источник: КазТАГ

«В Зерендинском районе в селе Викторовка произошел пожар в одном из частных жилых домов», — говорится в сообщении.

Пожар на площади 81 кв. м. ликвидирован. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

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