Частный жилой дом загорелся в Зеренде

«В Зерендинском районе в селе Викторовка произошел пожар в одном из частных жилых домов», — говорится в сообщении.
Пожар на площади 81 кв. м. ликвидирован. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.
Кокшетау. 24 июля. КазТАГ — Частный жилой дом загорелся в Зерендинском районе Акмолинской области, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям.
«В Зерендинском районе в селе Викторовка произошел пожар в одном из частных жилых домов», — говорится в сообщении.
Пожар на площади 81 кв. м. ликвидирован. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.