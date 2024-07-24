Приусадебные участки подтопило в Ленинском районе Иркутска

МЧС и ответственные комитеты администрации мониторят ситуацию с повышением уровня воды в реке Иркут в поселке имени Горького. Сильные осадки способствовали переливу воды через земляной вал из-за чего оказались подтопленными огороды у нескольких приусадебных участков в Ленинском районе. Об этом сообщила КП-Иркутск в пресс-службе администрации областного центра.
— Вода на огороды поступила с озера, которое образовалось в поле из-за резкого повышения уровня Иркута. Подтоплено 7 участков, дома не пострадали, — поделилась заведующий сектором по предупреждению ЧС Надежда Русанова.
На место подтопления сразу был направлен ряд специалистов. Население оповестили о возможной угрозе и провели подворовой обход. Сейчас вода с приусадебной территории начинает уходить.
Жителей прибрежных районов просят при затоплении участков сразу обращаться к дежурному диспетчеру по номеру телефона ниже.