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Приусадебные участки подтопило в Ленинском районе Иркутска

За гидрологической обстановкой следят в поселке имени Горького.

Источник: Комсомольская правда

МЧС и ответственные комитеты администрации мониторят ситуацию с повышением уровня воды в реке Иркут в поселке имени Горького. Сильные осадки способствовали переливу воды через земляной вал из-за чего оказались подтопленными огороды у нескольких приусадебных участков в Ленинском районе. Об этом сообщила КП-Иркутск в пресс-службе администрации областного центра.

— Вода на огороды поступила с озера, которое образовалось в поле из-за резкого повышения уровня Иркута. Подтоплено 7 участков, дома не пострадали, — поделилась заведующий сектором по предупреждению ЧС Надежда Русанова.

На место подтопления сразу был направлен ряд специалистов. Население оповестили о возможной угрозе и провели подворовой обход. Сейчас вода с приусадебной территории начинает уходить.

Жителей прибрежных районов просят при затоплении участков сразу обращаться к дежурному диспетчеру по номеру телефона ниже.