Приусадебные участки подтопило в Ленинском районе Иркутска

МЧС и ответственные комитеты администрации мониторят ситуацию с повышением уровня воды в реке Иркут в поселке имени Горького. Сильные осадки способствовали переливу воды через земляной вал из-за чего оказались подтопленными огороды у нескольких приусадебных участков в Ленинском районе. Об этом сообщила КП-Иркутск в пресс-службе администрации областного центра.