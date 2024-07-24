Из взорвавшейся в Москве машины с людьми извлекли осколки

При взрыве пострадали мужчина и его жена. При этом появлялись сообщения, что ими были Андрей Торгашов с супругой, но они в разговоре с РИА Новости опровергли эти заявления. Торгашов отметил, что он и его семья живут по другому адресу, а место, где произошел взрыв, не имеет к ним никакого отношения.