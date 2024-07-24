Стала известна причина проблем со светом в воронежском микрорайоне Электроника

— В настоящее время работы по восстановлению основной линии электропередачи продолжаются. Большая часть потребителей уже переведена на резервное электроснабжение. Специалисты Воронежской городской электросети переключают остальных потребителей на другую подстанцию. Энергетики делают все возможное, чтобы максимально оперативно восстановить электроснабжение жителей. Приносим извинения за доставленные неудобства и просим проявить терпение, — обратились к воронежцам на предприятии.