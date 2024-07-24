Стала известна причина проблем со светом в воронежском микрорайоне Электроника

В ночь на среду, 24 июля, в микрорайоне Электроника были повреждены основная и резервная кабельные линии, обеспечивающие электроснабжение местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе «Воронежэнерго». По словам горожан, свет пропал около 23:30.
— В настоящее время работы по восстановлению основной линии электропередачи продолжаются. Большая часть потребителей уже переведена на резервное электроснабжение. Специалисты Воронежской городской электросети переключают остальных потребителей на другую подстанцию. Энергетики делают все возможное, чтобы максимально оперативно восстановить электроснабжение жителей. Приносим извинения за доставленные неудобства и просим проявить терпение, — обратились к воронежцам на предприятии.
РИА «Воронеж» писало, что этим утром у жителей микрорайона Электроника ненадолго появился свет, но затем электричество вновь отключилось. Горожане посетовали, что «…успели только кофе сделать и сварить кашу детям».