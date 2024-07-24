Грузинских бойцов ВСУ подозревают в подготовке убийства Бидзины Иванишвили

Подробности дела
Согласно заявлению СГБ, за организацией преступления стоят бывшие высокопоставленные представители грузинской власти, ныне проживающие на Украине. Целями этих преступных действий являются создание беспорядков, ослабление государственной власти и свержение режима силами дестабилизации.
Уголовное дело возбуждено по статьям 18−323 («Подготовка террористического акта») и 315 («Заговор или мятеж с целью насильственного изменения конституционного строя Грузии») УК Грузии.
Покушения на Иванишвили, Фицо и Трампа
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в комментирии по расследованию СГБ, заявил, что попытка покушения на Иванишвили напоминает почерк тех политических сил, которые ранее пытались осуществить подобные преступления в Словакии и США, направленные против премьера Роберта Фицо и кандидата в президенты Дональда Трампа. Кобахидзе отметил, что это связано с глобальными политическими силами и след единого почерка.
В последнее время произошло два террористических акта — один в Словакии, второй в США. Это является единым почерком, который характеризует глобальные политические силы.
Грузинские наемники ВСУ
СГБ Грузии также подозревает восемь граждан страны, воевавших на Украине против российских войск, в подготовке террористического акта с целью ликвидации Бидзины Иванишвили и других лидеров партии «Грузинская мечта». Среди подозреваемых находятся бойцы «Грузинского легиона» (признан судом в РФ террористической организацией и включен в список террористических организаций).
Адвокат Михаил Рамишвили, представляющий интересы одного из фигурантов дела Гелы Кахабришвили, сообщил журналистам, что обвинение касается подготовки теракта с целью проведения государственного переворота в Грузии. По его словам, в деле фигурируют восемь человек, но все они пока считаются лишь свидетелями и не взяты под стражу.
Ранее стали известны имена двух допрошенных по делу — Лаши Чигладзе и Надыма Хмаладзе, участвовавших в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ. Во время допроса Чигладзе силовики интересовались подробностями его поездок на Украину и обратно. Хмаладзе подтвердил, что его допрашивали по статьям о государственном перевороте и терроризме.
Нина Лютикова