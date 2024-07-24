Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грузинских бойцов ВСУ подозревают в подготовке убийства Бидзины Иванишвили

Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) занимается расследованием подготовки убийства основателя и почетного председателя правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзины Иванишвили.

Источник: AP 2023

Подробности дела

Согласно заявлению СГБ, за организацией преступления стоят бывшие высокопоставленные представители грузинской власти, ныне проживающие на Украине. Целями этих преступных действий являются создание беспорядков, ослабление государственной власти и свержение режима силами дестабилизации.

«Служба государственной безопасности расследует финансируемые бывшими высокопоставленными лицами грузинской власти и бывшими сотрудниками силовых ведомств, проживающих на Украине, факты преступных действий, в том числе подготовку убийства почетного председателя партии “Грузинская мечта” Бидзины Иванишвили», — говорится в заявлении.

Уголовное дело возбуждено по статьям 18−323 («Подготовка террористического акта») и 315 («Заговор или мятеж с целью насильственного изменения конституционного строя Грузии») УК Грузии.

Покушения на Иванишвили, Фицо и Трампа

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в комментирии по расследованию СГБ, заявил, что попытка покушения на Иванишвили напоминает почерк тех политических сил, которые ранее пытались осуществить подобные преступления в Словакии и США, направленные против премьера Роберта Фицо и кандидата в президенты Дональда Трампа. Кобахидзе отметил, что это связано с глобальными политическими силами и след единого почерка.

В последнее время произошло два террористических акта — один в Словакии, второй в США. Это является единым почерком, который характеризует глобальные политические силы.

Ираклий Кобахидзе
премьер-министр Грузии (цитата по «РИА Новости»)

Грузинские наемники ВСУ

СГБ Грузии также подозревает восемь граждан страны, воевавших на Украине против российских войск, в подготовке террористического акта с целью ликвидации Бидзины Иванишвили и других лидеров партии «Грузинская мечта». Среди подозреваемых находятся бойцы «Грузинского легиона» (признан судом в РФ террористической организацией и включен в список террористических организаций).

Адвокат Михаил Рамишвили, представляющий интересы одного из фигурантов дела Гелы Кахабришвили, сообщил журналистам, что обвинение касается подготовки теракта с целью проведения государственного переворота в Грузии. По его словам, в деле фигурируют восемь человек, но все они пока считаются лишь свидетелями и не взяты под стражу.

«Речь шла о теракте, якобы подготовленном против Иванишвили с целью осуществления государственного переворота в Грузии», — отметил Рамишвили.

Ранее стали известны имена двух допрошенных по делу — Лаши Чигладзе и Надыма Хмаладзе, участвовавших в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ. Во время допроса Чигладзе силовики интересовались подробностями его поездок на Украину и обратно. Хмаладзе подтвердил, что его допрашивали по статьям о государственном перевороте и терроризме.

Нина Лютикова