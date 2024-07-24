Грузинских бойцов ВСУ подозревают в подготовке убийства Бидзины Иванишвили

Адвокат Михаил Рамишвили, представляющий интересы одного из фигурантов дела Гелы Кахабришвили, сообщил журналистам, что обвинение касается подготовки теракта с целью проведения государственного переворота в Грузии. По его словам, в деле фигурируют восемь человек, но все они пока считаются лишь свидетелями и не взяты под стражу.