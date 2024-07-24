Снуп Догг будет нести факел на Олимпиаде в Париже

Хип-хоп-артист Снуп Догг станет факелоносцем на предстоящих Олимпийских играх 2024 года в Париже. Он пронесет огонь на последнем этапе перед церемонией открытия 26 июля.
Маршрут музыканта будет пролегать через северный пригород Парижа Сен-Дени, сообщает Le Parisien. В этот день факел также возьмут французская актриса Летиция Каста, французский рэпер MC Solaar и украинский легкоатлет Сергей Бубка.
Сам Снуп Догг опубликовал в X (Twitter) свою фотографию возле здания мэрии Hotel de Ville с подписью: «Вы готовы? Олимпиада 2024 года в Париже, понимаете?».
Кроме того, исполнитель займет должность специального корреспондента в эфире телеканала NBC. Он будет освещать новости Олимпиады, общаться со спортсменами и изучать подготовку города к мероприятию.