Мебельщик из Симферополя обманул 11 клиентов на миллион рублей

Сотрудники полиции задержали жителя Симферополя, который брал деньги за невыполненную работу. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма.
Мастер по производству мебели обещал доверчивым клиентам изготовить кухонную мебель. После получения средств на покупку материалов рабочий просто исчезал и не отвечал на звонки.
«Таким образом, с апреля 30-летнему мужчине удалось обмануть 11 граждан на общую сумму свыше одного миллиона рублей», — отметили в МВД.
Сейчас на горе-мастера завели дело по статье «Мошенничество». Ему грозит до пяти лет тюрьмы. В данный момент в качестве меры пресечения он имеет подписку о невыезде.