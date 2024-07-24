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Мебельщик из Симферополя обманул 11 клиентов на миллион рублей

В Симферополе задержали мебельщика, который выманил миллион рублей у клиентов.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники полиции задержали жителя Симферополя, который брал деньги за невыполненную работу. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

Мастер по производству мебели обещал доверчивым клиентам изготовить кухонную мебель. После получения средств на покупку материалов рабочий просто исчезал и не отвечал на звонки.

«Таким образом, с апреля 30-летнему мужчине удалось обмануть 11 граждан на общую сумму свыше одного миллиона рублей», — отметили в МВД.

Сейчас на горе-мастера завели дело по статье «Мошенничество». Ему грозит до пяти лет тюрьмы. В данный момент в качестве меры пресечения он имеет подписку о невыезде.