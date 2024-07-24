Курьер телефонных мошенников задержан после обмана пожилого москвича почти на 1 млн руб

«В полицию с заявлением обратился 67-летний пенсионер. Он пояснил, что на его номер поступил звонок от незнакомой девушки, которая сообщила, что с расчетного счета, открытого на его имя, неизвестное лицо пытается снять денежные средства. Далее девушка перевела звонок на якобы представителей силовых структур, которые начали запугивать потерпевшего тем, что сумму пытались перевести в другую страну, и, чтобы обезопасить оставшееся, надо срочно перевести все имеющиеся дома денежные средства в безопасное место. Потерпевший согласился и поехал на встречу с курьером, передав ему 910 тыс. руб. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в Московской области сотрудниками отдела уголовного розыска ОМВД России по Красносельскому району Москвы по подозрению в совершении указанного преступления задержан 19-летний молодой человек, который был полностью изобличен в совершении указанного преступления и дал признательные показания», — пояснил Васенин.