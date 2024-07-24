В Красноярском крае арестовали мужчину с 20 судимостями за очередные крупные кражи

Десять дней назад в полицию Железногорска обратились жители поселка Подгорный. Днем, когда все были на работе, через окно ванной комнаты мужчина проник в дом. Жильцы заметили, что из спальни пропали золотые украшения и 345 тысяч рублей.
Через несколько дней в полицию обратились еще два жителя Железногорска. Вор похищал ювелирные украшения и деньги. Общая сумма ущерба составила около 700 тысяч рублей.
Во всех кражах была одна схема. Преступник действовал днем, попадал в дом с помощью монтировки, отжимая створки окна или двери. Также он использовал перчатки. Из домов потерпевших были взяты и исследованы следы обуви, микрочастицы и другие вещественные доказательства.
Личность подозреваемого установили, и стражи порядка его задержали. Им оказался 41-летний мужчина, который проживает в Шарыповском районе. Во время допроса, он рассказал, что в Железногорск приехал к родственнице, а решил заняться кражами из-за отсутствия постоянного дохода.
Также он пояснил, что спрашивал у прохожих, где находится частный сектор, а затем ждал удобного момента. Краденное мужчина сдавал в ломбард, а деньги тратил на виртуальное казино.
Отметим, что вор 20 раз был осужден за кражи и из тюрьмы вышел несколько месяцев назад.
Возбуждены уголовные дела. Полиция проверяет причастность вора к другим таким же преступлениям. По ходатайству следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает МВД по краю.