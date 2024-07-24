«Меч, бронзовое зеркало и кинжал»: омские археологи делятся первыми находками при раскопках кургана саргатской культуры в Горьковском районе

«В центральной части кургана мы обнаружили останки нескольких индивидов. В процессе ограбления кургана они оказались близко к поверхности. Также мы зафиксировали несколько впускных захоронений, среди них детское, одиночное и парное захоронение, относительно редко встречающееся в саргатских могильниках. Они были впущены в уже существующий курган спустя какое-то время после его создания. Такие периферийные захоронения добавляют интереса и научной значимости исследуемого кургана», — отметил директор научно-производственного центра «АРХЕО» Максим Грачев.