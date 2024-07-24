Guardian: главком ВСУ Сырский отказался раскрыть данные о потерях из-за России

По словам военачальника, у ВС РФ есть значительное преимущество в силах и ресурсах, а военной техники в два-три раза больше, чем у украинцев. Сырский отметил, что с начала конфликта количество танков и бронетранспортеров ВС РФ удвоилось, а артиллерийских систем стало втрое больше. Что касается военнослужащих, то, как утверждает главком ВСУ, численность российской группировки в зоне спецоперации увеличилась в пять раз. Именно с этим, как отмечает издание, и связано то, что с осени 2023 года ВСУ не добились никаких успехов на поле боя и продолжают отступать.