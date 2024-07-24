«Им хватит и форточки»: полицейские рассказали татарстанцам, как орудуют квартирные воры

жителям первых и последних этажей установить решетки на окна и балконы; оборудовать квартиры сигнализацией или, как минимум, установить муляж сигнализации и размещение предупреждающие о видеонаблюдении наклейки; не хранить крупные суммы денег в жилых помещениях; обратиться к родственникам с просьбой проверять жилье в период длительного отсутствия; заменить стандартные двери от застройщика на более надежные модели при покупке нового жилья; установить двери с различными типами замков и ограничением доступа к личинке замка; оборудовать подъезд и прилегающую территорию камерами видеонаблюдения.