«Им хватит и форточки»: полицейские рассказали татарстанцам, как орудуют квартирные воры

«Несмотря на то, что квартирные кражи сейчас составляют незначительный процент от общего числа преступлений, они по-прежнему оказывают существенное влияние на оперативную обстановку в республике», — заявил начальник Управления уголовного розыска МВД Татарстана Рефат Катипов.
За первое полугодие 2024 года в республике зарегистрировано 79 квартирных краж, из которых 57 были раскрыты. Для сравнения: за аналогичный период 2023 года произошло 129 подобных преступлений.
Большая часть краж — около 80% — совершается в городах. Лидирует Казань, где зафиксировано 24 случая. В Нижнекамске произошло три кражи, в Зеленодольске — пять, в Альметьевске и Кукморе — по четыре.
Несмотря на общее снижение числа краж, сотрудники правоохранительных органов отмечают тревожную тенденцию.
«Среди тех, кто совершает эти преступления, наблюдается рост профессионализма. Воровские группы стали более организованными и скрытными, увеличилась интенсивность их деятельности, налажены каналы сбыта краденого», — объяснил Рефат Катипов.
По его словам, преступники тщательнее готовятся к кражам, используют специальные технические средства. В результате растет материальный ущерб, причиняемый гражданам.
Есть случаи, когда злоумышленники длительное время следили за потенциальными жертвами, применяли средства видеонаблюдения, собирали информацию и разрабатывали детальные планы.
«Порой преступникам достаточно небольшой форточки, оставленной открытой для домашнего питомца. Иногда кажется невероятным, как человек мог пролезть в такое маленькое отверстие. Но при проведении следственного эксперимента выясняется, что опытный вор справляется с этим за считанные секунды», — рассказывает Катипов.
Он вспомнил недавний случай, когда группа преступников опустошила квартиру за несколько минут.
Тем не менее, существуют способы защиты имущества. Даже простые меры, такие как установка муляжа камеры или размещение наклейки о том, что территория охраняется, могут отпугнуть потенциальных воров.
«Подобные методы действительно могут защитить от определенного типа преступников. Однако не стоит забывать, что на кражи идут и люди, злоупотребляющие алкоголем, бывшие осужденные за преступления, связанные с наркотиками, а также те, кто совершает преступление от безысходности», — предупреждает Катипов.
Он также отметил, что не следует полностью полагаться на охранных собак: «Известны случаи, когда злоумышленники быстро находили общий язык даже с крупными и агрессивными породами. Лучше перестраховаться и установить надежную сигнализацию».
МВД Татарстана рекомендует:
жителям первых и последних этажей установить решетки на окна и балконы; оборудовать квартиры сигнализацией или, как минимум, установить муляж сигнализации и размещение предупреждающие о видеонаблюдении наклейки; не хранить крупные суммы денег в жилых помещениях; обратиться к родственникам с просьбой проверять жилье в период длительного отсутствия; заменить стандартные двери от застройщика на более надежные модели при покупке нового жилья; установить двери с различными типами замков и ограничением доступа к личинке замка; оборудовать подъезд и прилегающую территорию камерами видеонаблюдения.
На пресс-конференции также обсуждали проблему автомобильных угонов.
«Часто жертвами становятся беспечные автовладельцы, оставляющие машину с ключами в зажигании даже на короткое время. Также нередко страдают курьеры, не запирающие двери автомобилей во время доставки», — рассказал старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела по раскрытию угонов и краж автомототранспорта УУР МВД по РТ Фарит Бурганов.
Основной совет от полицейских — всегда закрывать свой автомобиль. Бывают случаи, когда нетрезвые люди, обнаружив незапертую машину в поселке или во дворе, решают прокатиться на ней до дома или бара. Некоторые даже пытаются сдать угнанный автомобиль на металлолом, что быстро приводит к их задержанию благодаря сотрудничеству пунктов приема металла с полицией.
В отличие от квартир, современные автомобили обычно оснащены штатными охранными системами. Поэтому владельцам рекомендуют не хранить в салоне ценные вещи, документы и деньги, не оставлять ключи в машине и всегда запирать двери.