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Жительница Усть-Илимска потеряла на «инвестициях» 8,5 млн рублей

Аферисты сами вышли на женщину и предложили «подзаработать».

Источник: Комсомольская правда

Жительница Усть-Илимска попалась на уловки мошенников и лишилась 8,5 млн рублей. Псевдоспециалисты сами вышли на сибирячку и предложили «заработать» на инвестициях. Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД Иркутской области женщину проинструктировали и посоветовали установить специальное приложение.

— Она внесла депозит и стала совершать сделки. На протяжении месяца заявительница пополняла счет. Для большего заработка она оформила кредит, полученную сумму перечислила «брокерам», — пояснили оперативники.

Вывести прибыль у сибирячки не получилось, потому что аферисты перестали выходить на связь.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что научный работник из столицы Приангарья отдал в руки аферистов более 28 миллионов рублей. Мошенники для обмана мужчины использовали сразу три схемы.