Жительница Усть-Илимска потеряла на «инвестициях» 8,5 млн рублей

Жительница Усть-Илимска попалась на уловки мошенников и лишилась 8,5 млн рублей. Псевдоспециалисты сами вышли на сибирячку и предложили «заработать» на инвестициях. Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД Иркутской области женщину проинструктировали и посоветовали установить специальное приложение.