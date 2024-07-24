Испания отказалась впустить в свой порт российский фрегат «Штандарт»

Российский корабль должен был пришвартоваться 24 июля и пробыть там до 15 августа.
«Мы получили информацию, что по всем испанским портам министерство разослало уведомление, чтобы не разрешать “Штандарту” заход в порты», — рассказал капитан судна «РИА Новости».
Мартусь уточнил, что корабль встал на якорь в 500 м от испанского побережья. По его словам, судно не сможет выйти за пределы вод Евросоюза из-за нехватки топлива.
Капитан фрегата «Штандарт» проинформировал, что намерен добиться отмены санкций.
Ранее, 23 июля, власти Франции запретили «Штандарту» зайти в военный и торговый порт Брест полуострова Бретань. На корабле почти закончились запасы питьевой воды, сообщил глава ассоциации помощи морякам Mor Glaz Жан-Поль Элькан. Они продолжат добиваться разрешения для фрегата причалить к берегу. Кроме того, Элькан уточнил, что также провел разговор с представителями проукраинской ассоциации, которая добивалась введения санкций против судна.
В этот же день Элькан заявил, что отказ российскому фрегату «Штандарт» в заходе в порт Бреста демонстрирует слабость Франции, которая идет на поводу у Брюсселя, поддерживая санкции против России. Он обратил внимание, что Франция сейчас не решает такие вопросы сама, полагаясь на Евросоюз (ЕС). Глава ассоциации подчеркнул, что считает санкции против моряков «несправедливыми и отвратительными». Он отметил, что они ничего плохого не сделали, а просто хотели показать в Бресте корабль.
Западные страны ужесточили санкционное давление в отношении РФ в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса, решение о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года.