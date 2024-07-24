В Алматы ликвидирована еще одна нарколаборатория

В ходе обыска дома изъяты полиэтиленовые свертки с веществом растительного происхождения, порошкообразное вещество со специфическим запахом, магнитная мешалка с наслоением, электронные весы, стеклянные колбы, тарелки, пробирки, пакеты с прекурсорами, бутылки с жидкостью, канистры с сырьем и другой «лабораторный» инвентарь.
«К слову, преступную деятельность злоумышленник развернул на глазах у своей сожительницы и несовершеннолетнего брата. Подозреваемый признался в совершении тяжкого преступления. Он арестован».
Согласно заключению экспертизы, изъятые вещества являются мефедроном. Возбуждено уголовное дело. В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 УПК РК, каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.