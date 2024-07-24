В Алматы ликвидирована еще одна нарколаборатория

Согласно заключению экспертизы, изъятые вещества являются мефедроном. Возбуждено уголовное дело. В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 УПК РК, каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.