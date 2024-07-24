В Кремле призвали дождаться результатов следствия на месте подрыва машины в Москве

«Идет следствие, работает следственная группа усиленная. Пока говорить о каких-то предварительных результатах [рано]», — сказал он, отвечая на вопрос, видят ли в Кремле украинский след в случившемся.
Песков отметил, что нужно дать время следственной группе поработать.
Ранее в этот день внедорожник взорвался на парковке возле жилого многоквартирного дома в Москве, в результате пострадал мужчина: ему оторвало конечности. Женщина, сидевшая рядом, получила рваные раны лица. Взрыв произошел в результате детонации неустановленного предмета, который был установлен в машине.
По данным источника «Известий», пострадавший оказался военнослужащим. При этом взрывное устройство было заложено под водительским сиденьем. Кроме того, он сообщил, что заложивший взрывчатку в машину офицера в Москве мог приехать к дому военнослужащего на такси. На данный момент недалеко от места происшествия проходят обыски машины такси, на которой, предположительно, приехал человек. Позже сообщалось, что дело о подрыве передали в первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ.