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Рисунки, предположительно, авторства Майкла Джексона выставлены на аукцион

78 эскизов, по предположениям, принадлежавших певцу Майклу Джексону, уйдут с молотка на аукционе Kings Auctions в Лос-Анджелесе 3 августа. Начальная ставка составляет миллион долларов за всю коллекцию.

Источник: Звук

78 эскизов, по предположениям, принадлежавших певцу Майклу Джексону, уйдут с молотка на аукционе Kings Auctions в Лос-Анджелесе 3 августа. Начальная ставка составляет миллион долларов за всю коллекцию.

Kings Auctions / kings-auctions.com

Среди набросков, выполненных восковыми карандашами, акварелью и пастелью, есть портреты Мэрилин Монро, Елизаветы II, Энди Уорхола, Мартина Лютера Кинга, Элизабет Тейлор и других знаменитостей, сообщает TMZ. Также есть рисунки с изображением стульев и Джексона в джедайской мантии.

Наследники звезды сомневаются в подлинности произведений. Они отмечают, что изучали их много лет назад и не получили никаких доказательств авторства артиста.

Король поп-музыки скончался в 2009 году в возрасте 50 лет. На его счету десять полноформатных альбомов и сотни премий, включая 15 «Грэмми». Последний лонгплей Майкла Invincible увидел свет в 2001-м.

В феврале Sony Music заключили сделку о покупке доли в каталоге исполнителя.