Рисунки, предположительно, авторства Майкла Джексона выставлены на аукцион

Среди набросков, выполненных восковыми карандашами, акварелью и пастелью, есть портреты Мэрилин Монро, Елизаветы II, Энди Уорхола, Мартина Лютера Кинга, Элизабет Тейлор и других знаменитостей, сообщает TMZ. Также есть рисунки с изображением стульев и Джексона в джедайской мантии.