Омич забил до смерти ножом свою знакомую, после чего закопал ее тело в сарае

Полицейские также установили причастность фигуранта дела к побоям своей 39-летней сожительницы. В январе этого года он в ходе конфликта нанес ей не менее десяти ударов по лицу и телу деревянной рейкой и кулаком. Мужчина уже привлекался ранее за аналогичные деяния к административной ответственности.