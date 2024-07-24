Омич забил до смерти ножом свою знакомую, после чего закопал ее тело в сарае

В Седельниковском районе Омской области омич во время ссоры жестоко расправился со своей знакомой, а после спрятал ее тело в сарае. Полицейские выяснили, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за жестокое избиение своей возлюбленной.
По версии следствия, ночью 24 августа 2023 года 34-летний омич во дворе дома поругался с 32-летней знакомой и ударил дважды ее ножом. От полученных травм женщина скончалась на месте. Тогда мужчина спрятал тело в ограде, а после закопал в сарае.
Во время произошедшего в доме фигуранта дела спали его возлюбленная и ее пожилая мать, которые не видели момента убийства.
Мать погибшей обратилась к полицейским лишь спустя два месяца с момента пропажи.
В ходе расследования дела полицейским удалось установить причастность омича к убийству потерпевшей. Мужчина сознался в содеянном под тяжестью улик и указал на место сокрытия трупа.
Полицейские также установили причастность фигуранта дела к побоям своей 39-летней сожительницы. В январе этого года он в ходе конфликта нанес ей не менее десяти ударов по лицу и телу деревянной рейкой и кулаком. Мужчина уже привлекался ранее за аналогичные деяния к административной ответственности.
На омича завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («убийство») и ч. 1 ст. 116.1 УК РФ («нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние»). Седельниковский районный суд рассмотрит уголовное дело по существу.