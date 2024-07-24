В Ростове-на-Дону оперативники УФСБ задержали информатора ВСУ

В Ростовской области задержали информатора ВСУ, возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена» (ст. 275 УК РФ). Об этом сегодня, 24 июля, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.
По данным ведомства, работник одного из предприятий донской столицы в апреле 2024 года передал противнику информацию, «которая могла быть использована против Вооруженных сил России и повлечь нанесение ущерба одному из критически важных объектов военной инфраструктуры».
— Подозреваемый задержан. У него изъяли средства связи, которые использовались для контактов с украинской стороной. Идет следствие, — прокомментировали в УФСБ.
Напомним, ранее в Ростове-на-Дону за участие в запрещенном в России военизированном объединении на 18 лет колонии осудили гражданина Украины.