Водитель иномарки погиб в ДТП в Осинском районе

Авария с летальным исходом произошла в Осинском районе Иркутской области. Как сообщают в Госавтоинспекции региона машина на скорости съехала с дороги и перевернулась на 165 километре трассы Иркутск-Оса-Усть-Уда".
— Водитель автомобиля «Тойота», не справился с управлением. Два пассажира иномарки доставлены в больницу, водитель от полученных травм скончался на месте, — поделились полицейские.
Сейчас инспекторам предстоит выяснить все причины произошедшей аварии.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что временную дорогу между селами в Нижнеудинском районе размыла река. Из-за сильных осадков уровень воды значительно повысился. Сейчас дорожникам предстоит за сутки восстановить проезд.