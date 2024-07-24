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Водитель иномарки погиб в ДТП в Осинском районе

Машина на скорости съехала с дороги и перевернулась.

Источник: Комсомольская правда

Авария с летальным исходом произошла в Осинском районе Иркутской области. Как сообщают в Госавтоинспекции региона машина на скорости съехала с дороги и перевернулась на 165 километре трассы Иркутск-Оса-Усть-Уда".

— Водитель автомобиля «Тойота», не справился с управлением. Два пассажира иномарки доставлены в больницу, водитель от полученных травм скончался на месте, — поделились полицейские.

Сейчас инспекторам предстоит выяснить все причины произошедшей аварии.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что временную дорогу между селами в Нижнеудинском районе размыла река. Из-за сильных осадков уровень воды значительно повысился. Сейчас дорожникам предстоит за сутки восстановить проезд.