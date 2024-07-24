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Осужденный спрыгнул с балкона, пытаясь сбежать от ГУФСИН в Екатеринбурге

В Екатеринбурге сотрудники ГУФСИН задержали жителя Режа, который был осужден по ч. 2 ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью). Мужчина скрывался от явки в исправительный центр, ему назначили 10 месяцев принудительных работ.

Мужчина скрывался у своего знакомого в Екатеринбурге в квартире на первом этаже. Один из сотрудников ГУФСИН пошел звонить в дверь, а второй дежурил возле балкона.

Через пять минут осужденный выпрыгнул с балкона, пытаясь сбежать от сотрудников ведомства. Был задержан. Его доставили в отдел полиции. В ближайшее время предстанет перед судом.

Мужчина был задержан в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Розыск», в ходе которого устанавливается местонахождение осужденных, скрывающихся от уголовной ответственности.

С начала года сотрудниками отдела розыска было установлено местонахождение более 700 осужденных.

«МК-Урал» ранее писал, что осужденный по ч. 1 ст. 119 УК РФ (Угроза убийством) к наказанию в виде обязательных работ гражданин В. в Сысертском районе пытался спрятаться в собачьей будке, заметив приближение сотрудников ГУ ФСИН по Свердловской области.

Мужчина выгнал пса из его будки и занял его место. Скрыться ему не удалось.