Осужденный спрыгнул с балкона, пытаясь сбежать от ГУФСИН в Екатеринбурге

Мужчина скрывался у своего знакомого в Екатеринбурге в квартире на первом этаже. Один из сотрудников ГУФСИН пошел звонить в дверь, а второй дежурил возле балкона.
Через пять минут осужденный выпрыгнул с балкона, пытаясь сбежать от сотрудников ведомства. Был задержан. Его доставили в отдел полиции. В ближайшее время предстанет перед судом.
Мужчина был задержан в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Розыск», в ходе которого устанавливается местонахождение осужденных, скрывающихся от уголовной ответственности.
С начала года сотрудниками отдела розыска было установлено местонахождение более 700 осужденных.
«МК-Урал» ранее писал, что осужденный по ч. 1 ст. 119 УК РФ (Угроза убийством) к наказанию в виде обязательных работ гражданин В. в Сысертском районе пытался спрятаться в собачьей будке, заметив приближение сотрудников ГУ ФСИН по Свердловской области.
Мужчина выгнал пса из его будки и занял его место. Скрыться ему не удалось.